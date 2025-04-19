Göztepe Beşiktaş ücretsiz izle, Göztepe BJK maçı canlı linki
Haber Tarihi: 19 Nisan 2025 18:39 -
Güncelleme Tarihi:
19 Nisan 2025 18:39
Göztepe Beşiktaş ücretsiz izle, Göztepe BJK maçı canlı linki
Göztepe Beşiktaş maçı şifresiz beIN Sports linki | Göztepe Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Göztepe Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe - Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları
Beşiktaş'ta beş futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy ise oynayabilecek. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.
Beşiktaş'ta altı futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
GÖZTEPE'DE EKSİKLER
Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.
TAYYİP TALHA VE SEMİH DÖNÜYOR!
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Ligde Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında bir maçlık cezasını tamamladı. Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Semih de cezasını Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında noktaladı. Her iki oyuncu da Göztepe mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
GÖZTEPE'NİN GALİBİYET HASRETİ
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Ligde ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken İzmir ekibi, ikinci yarıya da 1-0 yendiği Onvo Antalyaspor'dan aldığı 3 puanla başladı. Bu maç Göztepe'nin ikinci yarıda galip bitirdiği tek maç oldu. Ardından oynadığı 10 müsabakadan 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, galibiyete hasret kaldı. Ligin 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı - kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Göztepe sonraki haftalarda Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.
BU SEZON İKİ MAÇI DA GÖZTEPE KAZANDI
Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.
ROMULO, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA FARKLI
Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak. Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.
GÖZTEPE'NİN EN BÜYÜK KOZU
Kupadaki çeyrek final maçında ise Romulo adeta yıldızlaştı. Yine İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar 49 yıl sonra yarı final bileti aldı. Bu maçta Göztepe'nin 3 golünü de Romulo kaydetti. Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 38'inci dakikada Romulo'nun klas frikik golüyle maça ortak oldu. Sambacı 79'da kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 2 dakika sonra aşırtma golle hat-trick yaptı. Beşiktaş karşılaşmalarında çok önemli skor katkıları veren Romulo, Gürsel Aksel Stadı'nda da en büyük koz olacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 58. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 94-55 üstünlüğü bulunuyor. Bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
İZMİR'DE 29. KARŞILAŞMA
İki ekip, cumartesi yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 38, Göztepe ise 27 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE SON 10 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI
İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti. Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı. İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.
FARKLI SKORLAR
İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 57 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN UYARI
Beşiktaş, inişli çıkışlı bir grafik sergilerken saha sonuçları başarılı gelmeyince camia da karışmıştı. Son olarak Divan Kurulu'nda yaşanan yumrukama olayı siyah-beyazlıların 1 numaralı gündem maddesi olurken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dizginleri eline aldı. Norveçli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Dışarıda neler konuşulduğunu unutun, sizin işiniz sahada" ifadesini kullandı. Ole Gunnar Solskjaer, sakatlıklar ve cezalar sebebiyle kadro istikrarını bir türlü yakalayamadıklarından da yakındı. Deneyimli çalıştırıcı "Dış gündem sizleri etkilemesin. Bu taraftara karşı sorumluluğunuz var. Göztepe maçı herkes için bir fırsat. Bu maçı alalım. Ardından bir seri yakalayalım ve sezonu iiyi şekilde tamamlayalım" şeklinde konuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bugün yine en güvendiği isim Rafa Silva olacak. Tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon 8 gol attı, 3 de asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ AVRUPA
Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Konyaspor, Gaziantep ve Başakşehir'e kaybedip, Kasımpaşa ile de berabere kalan Beşiktaş, sadece Galatasaray'ı yendi. Bu sezon kupa ve ligde oynanan 2 maçı da Göztepe kazandı.