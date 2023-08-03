Gökçen Fırat kimdir? İlk kadın amiral Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı. YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Öylelikle Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı. Amiral Gökçen Fırat Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı.Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı.Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.Evet. Kara harp, hava harp okullarının da broşürleri gelmişti ama Deniz Harp Okulu'nun sınavına girdim sadece. Denizci olmak daha özgün ve daha zevkli. Çünkü denizle içiçesiniz, devamlı seyirler var.Annem önce tıpa girmemi istiyordu. Ama babam çok destekledi. Kendisi de çok istemiş zamanında, olmamış. Benim olmamı çok istedi.Kadın gemi komutanı ifadesi siviller için çok şey ifade etmeyebilir. Ne yapıyorsunuz bu eğitim botunda, nasıl çalışıyorsunuz?Personel olarak 2 astsubay ve 7 er var. Geminin görevi Deniz Harp Okulu öğrencilerini donanmaya hazırlamak; deniz eğitimlerini, seyir eğitimlerini icra ettirmek. Onlarla beraber seyre çıkıyoruz. Hem teorik olarak anlatıyoruz hem de bilfiil icra ettiriyoruz. Yani gemi komutanı gemisinin sevk ve idaresinden sorumludur. Tabii bu, aklıma estiğinde gemiyi alıp çıkartıyorum anlamına gelmiyor!Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum.Çünkü ilk kadın subaylar 96'da mezun oldu. Zaten bir subayın komutan olabilmesi için 5-6 sene normal bir periyod. 96'dan bu zamana kadar mezun olan erkek subayların hepsi komutan oldu diye de bir şey yok. Bayan subayların daha yeni yeni donanmaya katılmasından kaynaklanıyor yani.Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram."