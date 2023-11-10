Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye milli maçı kadrosu ve 11'ler

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Türkiye, turnuvanın güçlü ekiplerinden Galler ile kozlarını paylaşacak. 1 maç fazlasıyla D Grubu'nda lider durumda olan A Milli Takım, Galler karşısına grup liderliği için çıkacak. Turnuvada Galler ile oynanan ilk maçta millilerimiz mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.A Milli Futbol Takımı, 19 Haziran'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etmişti.Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti.Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.