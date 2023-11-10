Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 17:03

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye milli maçı kadrosu ve 11'ler

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Letonya maçını 4-0 kazanan A Milli Takım, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi ve şimdi hedefini grup liderliğine dikti. Türkiye deplasmanda Galler'den 1 puan aldığı taktirde gruplardan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye milli maçı kadrosu ve 11'ler
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Türkiye, turnuvanın güçlü ekiplerinden Galler ile kozlarını paylaşacak. 1 maç fazlasıyla D Grubu'nda lider durumda olan A Milli Takım, Galler karşısına grup liderliği için çıkacak. Turnuvada Galler ile oynanan ilk maçta millilerimiz mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, 19 Haziran'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etmişti.

Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA


Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.
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TÜRKİYE, EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN 7. TAKIM

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.

Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.

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