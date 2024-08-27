Galatasaray - Young Boys maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 33 22 7 4 75 37 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 94 37 31 26 146 119 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 317 113 84 120 429 475

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Kerem, Batshuayi, Icardi.Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı.Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde olamayacak.Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı müsabakada forma giyemeyecek.İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı."Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.