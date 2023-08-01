Haber Tarihi: 01 Ağustos 2023 12:15 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 12:15

GALATASARAY VILNIUS MAÇI CANLI İZLE SPORT PLUS | Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının detayları belli oldu. Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçına çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY VILNIUS MAÇI CANLI İZLE SPORT PLUS | Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray Zalgiris'i konuk edecek. Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı hakkında tüm detaylar... 

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI CANLI İZLE SPORT PLUS

Galatasaray Zalgiris Vilnius  maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek
GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabaka
D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.


İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.

Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.

Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI KADROSU

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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