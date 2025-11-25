Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz

Haber Tarihi: 25 Kasım 2025 12:14 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 12:14

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını ücretsiz TRT Spor izle | Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


