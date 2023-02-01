Galatasaray-Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray-Ümraniyespor maçı Bein Sport'ta

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı anlatım takibi haberimizde olacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut Nayir



GALATASARAY 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı anlatım takibi haberimizde olacak.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut NayirGalatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam başlıyor... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, evinde 3 puanı alıp şampiyonluğu garantilemek istiyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak. Peki, GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?