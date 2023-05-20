Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-Sivasspor maçı canlı beIN Sports 1 izle
Haber Tarihi: 20 Mayıs 2023 19:11 -
Güncelleme Tarihi:
20 Mayıs 2023 19:11
Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-Sivasspor maçı canlı beIN Sports 1 izle
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Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada gözler takımın yıldızı Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Sivas maçında da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak. 30 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Geçen hafta İstanbulspor'a karşı 2 golle galibiyeti getiren İcardi'nin ligde 21 maçta 17 gol ve 7 asisti bulunuyor.
Galatasaray evinde fırtına gibi!
Bu sezon taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı iç sahada fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı. Aslan, bu tarihten sonra Aslantepe'de çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray bugün serisini devam ettirmek istiyor. İki takımın Süper Lig'deki 33 maçında G.Saray, 20, Sivasspor 7 galibiyet aldı. 6 maç berabere bitti. İstanbul'da oynanan 16 mücadelede G.Saray, 14 kez kazandı. Yiğidolar ise sadece 1 galibiyet aldı.
Okan Buruk'tan Mertens'e güvenoyu
Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler Belçikalı yıldız Dries Mertens'e çevrildi... Sakatlıktan döndükten sonra formunu yakalayamayan Mertens, son haftalarda eleştiriliyordu. Son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Belçikalı oyuncuyla özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu. Takımın en önemli kozlarından biri olduğunu hatırlatan Buruk, güvenini dile getirdi. Sivasspor karşısında ilk 11'de çıkacak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
Galatasaray'da büyük koz: Mauro Icardi
Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada gözler takımın yıldızı Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Sivas maçında da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak. 30 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Geçen hafta İstanbulspor'a karşı 2 golle galibiyeti getiren İcardi'nin ligde 21 maçta 17 gol ve 7 asisti bulunuyor.
Galatasaray evinde fırtına gibi!
Bu sezon taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı iç sahada fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı. Aslan, bu tarihten sonra Aslantepe'de çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray bugün serisini devam ettirmek istiyor. İki takımın Süper Lig'deki 33 maçında G.Saray, 20, Sivasspor 7 galibiyet aldı. 6 maç berabere bitti. İstanbul'da oynanan 16 mücadelede G.Saray, 14 kez kazandı. Yiğidolar ise sadece 1 galibiyet aldı.
Galatasaray 23. şampiyonluk aşkına!
Okan Buruk'un öğrencileri Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına şampiyonluk için çıkacak. Aslan, 2 maçtan 6 puan çıkartırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının kadrosunda önemli bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Sarı kart cezası sona eren Sacha Boey'in geri döndüğü Aslan'da, geçen hafta kırmızı kart gören Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray Sivasspor maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Eksikler
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo kadroda yok. Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Sivasspor Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo
Sahasında 15 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
Beş futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
34. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 33 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.
Galatasaray, İstanbul'da bir kere kaybetti
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere, birinde mağlup oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 39 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 17 gol atabildi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti. Sivasspor ise rakibini karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı. Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.
Okan Buruk'tan Mertens'e güvenoyu
Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler Belçikalı yıldız Dries Mertens'e çevrildi... Sakatlıktan döndükten sonra formunu yakalayamayan Mertens, son haftalarda eleştiriliyordu. Son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Belçikalı oyuncuyla özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu. Takımın en önemli kozlarından biri olduğunu hatırlatan Buruk, güvenini dile getirdi. Sivasspor karşısında ilk 11'de çıkacak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.