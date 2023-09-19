Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 10:56

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kopenhag maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kopenhag maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Kopenhag'ı taraftarı önünde yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS - Kopenhag maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kopenhag maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Galatasaray ile Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Maçın yaklaşmasıyla Galatasaray vs Kopenhag maçı aratmaları hız kazandı. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.

Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:


Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - Kopenhag

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray

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