Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

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Süper Lig'de 25. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde lider Galatasaray, deplasmanda çıkış arayan Konyaspor konuk olmaya hazırlanıyor. Mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler için maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i ile ilgili bilgileri derledik!Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında 17 Mart Cuma günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi. Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.Galatasaray'da ise sakatlığı süren Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de maç kadrosuna alınmadı.İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Andreas, Mahir, Pozuelo, Marlos, MuhammetGalatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, IcardiGalatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu yedek kulübesinde bırakması ve müsabakanın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak değerlendirmesi bekleniyor.Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.