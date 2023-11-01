Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 11:27

Galatasaray - Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? GS - Kasımpaşa bilet fiyatları

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa bilet fiyatları

Galatasaray - Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? GS - Kasımpaşa bilet fiyatları
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Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray - Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü saat 20.00'de Rams Park'ta oynayacağı Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu. 

İlk 9 kategoride bilet fiyatları 500 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. VIP koltuklarda ise satışlar 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında gerçekleşiyor.
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