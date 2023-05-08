Galatasaray kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 6, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken üç büyüklerin kalan maçları da taraftarların merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI 2023
| Hafta
| Puan: 70
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| 32
| Beşiktaş (D)
| 33
| Başakşehir
| 34
| İstanbulspor (D)
| 35
| Sivasspor
| 36
| Ankaragücü (D)
| 37
| Fenerbahçe
| 38
| Hatayspor (D)
33. hafta: Galatasaray - Başakşehir
34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray
35. hafta Galatasaray - Sivasspor
36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray
37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. hafta: Hatayspor - Galatasaray FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI 2023
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;
34. hafta Trabzonspor
35. hafta Hatayspor (D)
36. hafta Antalyaspor
37. hafta Galatasaray (D)
38. hafta Gaziantep FK BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI 2023
Süper Lig'de 55 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;
33. hafta Antalyaspor (D)
34. hafta Gaziantep FK
35. hafta Adana Demirspor (D)
36. hafta BAY
37. hafta Kasımpaşa (D)
38. hafta Konyaspor
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