Galatasaray kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları

Hafta

Puan: 70











32



Beşiktaş (D)



33



Başakşehir





34



İstanbulspor (D)



35



Sivasspor



36



Ankaragücü (D)



37



Fenerbahçe



38



Hatayspor (D)





Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 6, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken üç büyüklerin kalan maçları da taraftarların merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...33. hafta: Galatasaray - Başakşehir34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray35. hafta Galatasaray - Sivasspor36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe38. hafta: Hatayspor - GalatasaraySüper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;34. hafta Trabzonspor35. hafta Hatayspor (D)36. hafta Antalyaspor37. hafta Galatasaray (D)38. hafta Gaziantep FKSüper Lig'de 55 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;33. hafta Antalyaspor (D)34. hafta Gaziantep FK35. hafta Adana Demirspor (D)36. hafta BAY37. hafta Kasımpaşa (D)38. hafta Konyaspor