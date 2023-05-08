Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 11:26

Galatasaray kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları

Galatasaray'ın kalan maçları sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Galatasaray liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ve Beşiktaş zirveyi yakından takip ediyor. İşte Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda kalan maçları...

Galatasaray kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 6, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken üç büyüklerin kalan maçları da taraftarların merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...

Hafta
 Puan: 70
   
 

  
 

  
32

 Beşiktaş (D)
33

 Başakşehir
34

 İstanbulspor (D)
35

 Sivasspor
36

 Ankaragücü (D)
37

 Fenerbahçe
38

 Hatayspor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI 2023

33. hafta: Galatasaray - Başakşehir

34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. hafta Galatasaray - Sivasspor

36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Hatayspor - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI 2023

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;

34. hafta Trabzonspor

35. hafta Hatayspor (D)

36. hafta Antalyaspor

37. hafta Galatasaray (D)

38. hafta Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI 2023

Süper Lig'de 55 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;

33. hafta Antalyaspor (D)

34. hafta Gaziantep FK

35. hafta Adana Demirspor (D)

36. hafta BAY

37. hafta Kasımpaşa (D)

38. hafta Konyaspor

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