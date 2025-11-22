Galatasaray - Gençlerbirliği canlı izle (GS Gençlerbirliği maçı izle)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



EV SAHİBİ EKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER

İLKAY FORMASINA KAVUŞACAK

TORREIRA KART SINIRINDA

LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

ÜST ÜSTE 2 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

SAHASINDA SON 32 MAÇI KAYBETMEDİ

YOĞUN FİKSTÜRE GİRECEK

GALATASARAY'A KARŞI 2 EKSİK

Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış.Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı. Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu. Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmayı hedefliyor.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 2 maçında rakip fileleri havalandıramadı. Sezonun en golcü takımı ünvanını (25) Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını (6) ise Göztepe ile paylaşan Galatasaray, son 2 müsabakada hücum anlamında istediği performansı sergileyemedi. Ligin 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan "Cimbom" 12. haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez 2 Süper Lig maçında üst üste rakip fileleri sarsmayı da başaramadı.Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi. Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.



99. RANDEVU





Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.



SAHASINDAKİ SON 7 MAÇTA PUAN KAYBETMEDİ



Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.



