Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS FB maçı saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek ve 2 ezeli rakibin taraftarları tarafından yakından takip edilecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere; sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Derbi maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardiİrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy BatshuayiFenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı. Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.