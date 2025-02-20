Galatasaray-Fenerbahçe canlı maç izle: Derbi canlı izle

beIn SPORTS CANLI İZLE: FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



derbisi canlı izle! Süper Lig'in en büyük maçında nefesler tutuldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve derbiye dair tüm detaylar burada!





FENERBAHÇE - GALATASARAY CANLI İZLE



Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.







FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.



Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.



Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.



FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?



Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de cumartesi günü programda iki karşılaşma bulunurken Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Derbi dünyanın birçok ülkesinden futbolseverlere buluşacak. Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi Fransa, Amerika, Kanada, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerden canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Süper Lig'de sezonun maçında Jose Mourinho'nun ve Okan Buruk'un tercihleri maçın sonucunu belirleyecek.



Fenerbahçe'nin hücum hattının en ucunda Dzeko'nun sahada olması beklenirken Galatasaray'da ise İcardi'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle yeni transfer Osimhen'in sahada olması bekleniyor.



Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko







Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai) Mertens, Barış, Osimhen





İKİ TAKIMDA GALİBİYET PEŞİNDE



Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.



Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.



Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.



DERBİDE OSAYİ VE ZİYECH OLMAYACAK



Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.



FENERBAHÇE'DE GÖZLER YENİ TRANSFERDE



Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.



Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.



İCARDİ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.



Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.



Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.



FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK



Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.



BARIŞ ALPER FORMUYLA DİKKAT ÇEKTİ



Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.



Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.



Fenerbahçe - Galatasaray derbisi canlı izle! Süper Lig'in en büyük maçında nefesler tutuldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve derbiye dair tüm detaylar burada!Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de cumartesi günü programda iki karşılaşma bulunurken Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Derbi dünyanın birçok ülkesinden futbolseverlere buluşacak. Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi Fransa, Amerika, Kanada, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerden canlı yayınlanacak.Süper Lig'de sezonun maçında Jose Mourinho'nun ve Okan Buruk'un tercihleri maçın sonucunu belirleyecek.Fenerbahçe'nin hücum hattının en ucunda Dzeko'nun sahada olması beklenirken Galatasaray'da ise İcardi'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle yeni transfer Osimhen'in sahada olması bekleniyor.: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai) Mertens, Barış, OsimhenLigde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı nefesleri keserken iki dev de 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Her iki camia da yönetimi, teknik ekibi, futbolcusu ve taraftarıyla dev maça hazır. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'de gözler Dzeko ve Maximin'de. Okan Buruk'lu Galatasaray'ın en büyük silahı ise Victor Osimhen. Mücadele bein sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz' araması yapıyor. Fenerbahçe Galatasaray (FB GS şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.