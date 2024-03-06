Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'ı geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'ı geçti
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06 Mart 2024 19:38
Son güncelleme 06 Mart 2024 20:34
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 16. kez yenildi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)

Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13

Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)

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