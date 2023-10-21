Haber Tarihi: 21 Ekim 2023 18:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 18:09

Galatasaray Beşiktaş maçı derbisi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler

Galatasaray Beşiktaş derbisi maçına saatler kala kadro gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçı ile derbi heyecanı 21 Ekim Cumartesi akşamı futbolseverlerle buluşuyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Burak Yılmaz'ın dümenine geçtiği Beşiktaş karşısında bu gidişatını sürdürmeye çabalayacak. 16 puanla ligin 4'üncü sırasında yer alan Beşiktaş ise kaybettiği puanları telafi edebilmek için derbiden 3 puanla ayrılmanın yollarını arayacak. Maç öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Burak Yılmaz, maç saatine kadar 2 oyuncusunun yetişmesini temenni ettiğini duyurdu. Okan Buruk ise orta sahada Kaan Ayhan'a yer vereceğini açıkladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta başlıyor? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı derbisi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler
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Galatasaray Beşiktaş derbisi, iki takım için de kritik bir rol oynayacak. 3 puan kaybı yaşaması halinde lig yarışının gerisinde kalma ihtimali ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray, Beşiktaş karşısından kayıpsız ayrılmanın yollarını arayacak. Beşiktaş ise Galatasaray karşısında alacağı 3 puan ile lig yarışında yeni bir sayfa açacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, derbinin 11'leri
Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla başlıyor. Zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray, son dönemde inişli çıkışlı bir dönem geçiren ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı zorlu mücadelenin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik... 
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.




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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"


Ligde ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Galatasaray'da oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, evlerinde oynayacakları maçta Beşiktaş'ı da devirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın moral bulmak için bu maçı hedef olarak seçeceğini söyleyen Buruk, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Manchester United maçındaki pes etmeyen takımı her zaman sahada görmek istiyorum" dedi.

ÖNCE KARTAL SONRA BAYERN

Florya'da önceki gün kendisine yapılan 50. yaş günü kutlamasını hatırlatan Okan Buruk "Bana vereceğiniz en büyük hediye sezon sonundaki şampiyonluk kupası olacaktır. Bir pastayla geçiştiremezsiniz" diye takıldı. Oyuncular da şampiyonluk sözü verdi.

"KAYIPSIZ DEVAM ETMELİYİZ"

Derbi sonrasında Bayern Münih ile oynayacaklarını hatırlatan Buruk "Bu iki maç bizim gidişatımızı doğrudan etkileyecek. Hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız yola devam etmeliyiz" diye konuştu.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.


İlk 11'ler

Galatasaray

Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.



Beşiktaş

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar



Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Kerem D., Mertens, Halil, Nelsson, Sergio, Barış, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.

Beşiktaş'ın yedekleri: Ersin, Onur, Rebic, Cenk Tosun, Chamberlain, Necip, Demir Ege, Masuaku, Muleka, Onana

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

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Eksikler

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

354. derbi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 300. maç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.

"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

Burak Yılmaz'ın ilk derbi heyecanı

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

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