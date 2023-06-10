Galatasaray'a iki metrelik dev golcü!

Galatasaray'ın, Southampton forması giyen 2 metre boyundaki golcü oyuncu Paul Onuachu'yu gündemine aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a iki metrelik dev golcü!
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10 Haziran 2023 17:38
Son güncelleme 10 Haziran 2023 17:45
Gelecek sezon 3 kulvardan mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Alman basını Fussballeck'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu ile ilgileniyor.

KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Ayrıca, Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibi Union Berlin ile yarışta olduğu yazıldı. Oyuncu ile ayrıca Stuttgart'ın da ilgilendiği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI 

29 yaşındaki forvetin gücel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinin Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon euroya aldığı Onuachu, bu sezon Southampton'da 11 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi. 

 
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