Galatasaray'a iki metrelik dev golcü!

Gelecek sezon 3 kulvardan mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Alman basını Fussballeck'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu ile ilgileniyor.
KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Ayrıca, Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibi Union Berlin ile yarışta olduğu yazıldı. Oyuncu ile ayrıca Stuttgart'ın da ilgilendiği aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
29 yaşındaki forvetin gücel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinin Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon euroya aldığı Onuachu, bu sezon Southampton'da 11 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.
Alman basını Fussballeck'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu ile ilgileniyor.
KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Ayrıca, Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibi Union Berlin ile yarışta olduğu yazıldı. Oyuncu ile ayrıca Stuttgart'ın da ilgilendiği aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
29 yaşındaki forvetin gücel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinin Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon euroya aldığı Onuachu, bu sezon Southampton'da 11 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.