Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 11:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 11:13

G. Kıbrıs - Avusturya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | G. Kıbrıs - Avusturya maçı canlı izle şifresiz

G. Kıbrıs - Avusturya maçını ücretsiz Exxen Spor izle | G. Kıbrıs - Avusturya maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan G. Kıbrıs - Avusturya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, G. Kıbrıs - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte G. Kıbrıs - Avusturya maçı canlı yayın izleme detayları

G. Kıbrıs - Avusturya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | G. Kıbrıs - Avusturya maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta G. Kıbrıs ve Avusturya karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. G. Kıbrıs - Avusturya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
G. KIBRIS - AVUSTURYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

G. Kıbrıs - Avusturya maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

G. KIBRIS - AVUSTURYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

G. KIBRIS - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu G. Kıbrıs, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. G. Kıbrıs - Avusturya maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

G. KIBRIS - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

G. Kıbrıs - Avusturya maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yunanistan - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Yunanistan - İskoçya maçı canlı izle şifresiz Gündem Yunanistan - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Yunanistan - İskoçya maçı canlı izle şifresiz
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması için açıklama! Galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması için açıklama!
Yasa dışı bahise yapay zeka önlemi! Futbol Yasa dışı bahise yapay zeka önlemi!
Nestor Lorenzo: 'Jhon Duran çok az oynadı' Fenerbahçe Nestor Lorenzo: "Jhon Duran çok az oynadı"
Mauro Icardi'den flaş transfer açıklaması Galatasaray Mauro Icardi'den flaş transfer açıklaması
Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı? Beşiktaş Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı?
Lihtenştayn - Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lihtenştayn - Galler maçı canlı izle şifresiz Gündem Lihtenştayn - Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lihtenştayn - Galler maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi Fenerbahçe Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi
G. Kıbrıs - Avusturya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | G. Kıbrıs - Avusturya maçı canlı izle şifresiz Gündem G. Kıbrıs - Avusturya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | G. Kıbrıs - Avusturya maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"
2
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
3
Leroy Sane asistle döndü; Almanya kazandı!
4
Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü: Troy Parrott
5
Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi!
6
Türkiye - Bulgaristan: Muhtemel 11'ler
7
Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.