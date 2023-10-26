Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:47

Frankfurt - HJK Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Frankfurt HJK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Frankfurt HJK maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Frankfurt HJK maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. HJK, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Frankfurt HJK maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Frankfurt HJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Frankfurt HJK maçı canlı izleme detayları

Frankfurt - HJK Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Frankfurt HJK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. HJK, deplasmanda Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, Frankfurt HJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Frankfurt HJK maçı şifresiz canlı izleme detayları…
FRANKFURT – HJK MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



FRANKFURT – HJK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Frankfurt - HJK maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

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