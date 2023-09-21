Frankfurt - Aberdeen maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Frankfurt - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Frankfurt - Aberdeen karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Frankfurt ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Frankfurt - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Frankfurt - Aberdeen maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.Frankfurt - Aberdeen maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.19.45 Legia Varşova - Aston Villa19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar19.45 Genk - Fiorentina19.45 Ferencvaros - Cukaricki19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen19.45 HJK - PAOK19.45 Ludogorets - Spartak Trnava19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik22.00 Zorya Luhansk - Gent22.00 Viktoria Plzen - Ballkani22.00 Dinamo Zagreb - Astana22.00 Club Brugge - Beşiktaş22.00 Lugano - Bodo/Glimt