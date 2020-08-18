Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a dönüyor.Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programındaFatih Altaylı'nın 'Yüzde 99,9 tamam' diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda,Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity'nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye'ye gelecek olan Formula 1'in İstanbul'daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.Pandemi koşullarında bir değişiklik olmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde seyirci alınması planlanıyor. Konu ile ilgili kesin açıklamayı bu hafta içinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın yapması bekleniyor.