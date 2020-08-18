Formula 1, tam 9 yıl aradan sonra 'seyircili' olarak Türkiye'de

Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönüyor! Formula 1'in Türkiye'ye seyircili olarak döneceği açıklandı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
Formula 1, tam 9 yıl aradan sonra 'seyircili' olarak Türkiye'de
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18 Ağustos 2020 14:57
Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a dönüyor.

"FORMULA 1, İSTANBUL'DA SEYİRCİLİ"

Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı, FIA (Federation Internationale D'Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak "Kasım ayının 3. haftasında Formula 1 Yarışı seyircili olarak İstanbul'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

FEDERASYON BAŞKANI DA DUYURDU

Fatih Altaylı'nın 'Yüzde 99,9 tamam' diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı'ya "Tarih netleşti" diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

TARİH DE BELLİ OLDU

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul'da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.

Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity'nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye'ye gelecek olan Formula 1'in İstanbul'daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Pandemi koşullarında bir değişiklik olmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde seyirci alınması planlanıyor. Konu ile ilgili kesin açıklamayı bu hafta içinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın yapması bekleniyor.



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