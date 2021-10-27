Fenerbahçeli eski basketbolcu David Andersen bıraktı

Daha önce Fenerbahçe Beko'da da forma giyen 41 yaşındaki basketbolcu David Andersen, emekli olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli eski basketbolcu David Andersen bıraktı
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27 Ekim 2021 14:35
Avustralya tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen David Andersen, parkelere veda etti.

Avustralya Basketbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, kariyerinde üç defa THY Avrupa Ligi şampiyonluğu da olan NBA oyuncusunun 41 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Andersen, 2001 yılında Kinder Bologna ile 2006 ve 2008 yıllarında ise CSKA Moskova ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

NBA kariyeri de olan Andersen, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Toronto Raptors ve New Orleans Hornets'de de forma giydi. Andersen, 2012-2013 sezonunda ise Fenerbahçe'de kadrosunda yer aldı.


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