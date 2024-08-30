Fenerbahçe'ye Lo Celso'dan müjde

Fenerbahçe'nin orta saha listesinde bulunan Lo Celso, kulübü Tottenham tarafından gözden çıkarıldı.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Lo Celso'dan müjde
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30 Ağustos 2024 09:49
Fenerbahçe'ye orta saha listesinde yer alan 28 yaşındaki orta saha Giovani Lo Celso'dan müjdeli haber geldi.

TOTTENHAM KAPIYI GÖSTERDİ

Sarı-lacivertlilerin alternatifli listesinde yer alan Lo Celso'ya Tottenham kapıyı gösterdi. Arjantinli futbolcunun takımdan ayrılması kesinleşti.

Amrabat'ın ardından bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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