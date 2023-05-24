Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe - Sivasspor maçı bugün (24 Mayıs 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, ValenciaSivasspor muhtemel 11'i: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, JamesZiraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, Karadeniz ekibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde ise Kayserispor'la kozlarını paylaşan sarı laciverliler rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükselen Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.