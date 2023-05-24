Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı bugün (24 Mayıs 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.
Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia
Sivasspor muhtemel 11'i: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James FENERBAHÇE'NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL YOLCULUĞU
Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, Karadeniz ekibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde ise Kayserispor'la kozlarını paylaşan sarı laciverliler rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVASSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükselen Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.