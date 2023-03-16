Haber Tarihi: 16 Mart 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 17:03

Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı hangi kanalda? Sevilla FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Sevilla FB maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlayacak. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde tur bileti arayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı TV8'de mi? İşte, şimdiden merakla beklenen Sevilla Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler ve ile ilgili tüm bilgiler...

Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı hangi kanalda? Sevilla FB maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?  Fenerbahçe'nin son 16 tur rakibi belli oldu. Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan ve penaltı turunda İspanyol rakibini eleyen sarı lacivertliler bu olayı yeniden yaşamak istiyor. Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? sorusu da maçı seyretmek için sabırsızlıkla bekleyen sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!
SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe - Sevilla arasındaki iki maç EXXEN'de yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 Mart'ta ilk karşılaşmalar Floransa ve Gent'te, rövanş maçları ise 16 Mart'ta Sivas ve İstanbul'da oynanacak.

Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 13 ve 20 Nisan, yarı final maçları ise 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

31 May'ta Budapeşte'de Puskás Aréna'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp son 16 turuna kalmıştı.


Sarı Lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Sevilla'yı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.

Sevilla daha önce UEFA Avrupa Ligi'ni 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2019-2020 sezonlarında altı kez kazanmış bir takım.

İspanyol kulübünün tarihinde ayrıca bir La Liga, dört İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Sevilla, bu sezon lige kötü bir başlangıç yapmasının ardından Ekim ayında teknik direktörü Julen Lopetegui ile yollarını ayırmış ve göreve Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla bu sezon La Liga'da 22 maçta 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor, gruplarını ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmışlardı.

UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final ve yarı final maçları UEFA Avrupa Ligi ile aynı tarihte oynanacak.

7 Haziran'da Prag'daki The Eden Arena'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."
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