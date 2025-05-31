Haber Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:19 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:19

Fenerbahçe Konyaspor maçı HD izle canlı, FB Konya Canlı bein sports linki

Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN Sports 1 şifresiz izle | Fenerbahçe - Konyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Konyaspor maçı HD izle canlı, FB Konya Canlı bein sports linki
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Fenerbahçe Konyaspor maçı şifresiz bein Sports linki! Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN


Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi. İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 4 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

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11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.




Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir

EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor. Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

48. RANDEVU

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

 

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