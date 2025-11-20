Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 18:03 -
Fenerbahçe-Galatasaray Derbi Maçı Ne Zaman? 2025
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk düğümünü çözecek en kritik virajlardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milyonların beklediği dev maçın programını resmen açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 7 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Başlama Saati 20.00 Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Liderlik İçin Kritik Viraj
Ligde geride kalan 13 haftada kıyasıya bir yarış içerisinde olan iki ezeli rakip, bu maçla birlikte puan farkını açmayı veya kapatmayı hedefliyor. Futbol otoriteleri, Aralık ayındaki bu karşılaşmanın sezonun ilk yarısındaki "kırılma anı" olacağını belirtiyor.
Biletler Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Ev sahibi Fenerbahçe Kulübü'nün, derbi biletlerini maçtan 3-4 gün önce Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri için ön satışa sunması, genel satışın ise Cuma günü başlaması bekleniyor.
