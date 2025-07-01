Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 17:47 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2025 17:47
Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı için heyecan dorukta. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon formalarının tanıtılacağı lansman etkinliğini büyük bir merakla bekliyor. Bu sezon itibarıyla yeniden Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren formalarını taraftarın beğenisine sunacak. Lansmanda sadece formalar değil, kulübün yeni transferi Jhon Duran'ın da sahne alıp almayacağı konuşuluyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe forma lansmanının ne zaman olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, forma tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni sezon formalarını merak eden vatandaşlar bir yandan da gözlerini yeni transfer Jhon Duran'a çevirdi. Taraftarlar Jhon Duran'ın forma lansmanına gelme ihtimalini bekliyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE FORMA LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanının 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirecek. Kulüpten resmi bir saat açıklaması henüz gelmese de geçtiğimiz yıllardaki tanıtım etkinlikleri göz önünde bulundurulduğunda, tanıtımın saat 20.00'da başlaması öngörülüyor.
Forma lansmanının Fenerbahçe TV (FBTV) ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması planlanıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin YouTube kanalı ve resmi mobil uygulaması üzerinden de tanıtımı takip etmek mümkün olacak.
JHON DURAN LANSMANA KATILACAK MI?
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, forma lansmanına katılıp katılmayacağı en çok merak edilen konulardan biri. Henüz net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medyadaki iddialara göre genç yıldızın lansmanda sahneye çıkabileceği belirtiliyor.
Duran'ın Fenerbahçe formasını ilk kez bu etkinlikte giymesi, taraftara büyük bir sürpriz olabilir.
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