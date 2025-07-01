Fenerbahçe forma lansmanının ne zaman olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, forma tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni sezon formalarını merak eden vatandaşlar bir yandan da gözlerini yeni transfer Jhon Duran'a çevirdi. Taraftarlar Jhon Duran'ın forma lansmanına gelme ihtimalini bekliyor. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanının 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirecek. Kulüpten resmi bir saat açıklaması henüz gelmese de geçtiğimiz yıllardaki tanıtım etkinlikleri göz önünde bulundurulduğunda, tanıtımın saat 20.00'da başlaması öngörülüyor.

Forma lansmanının Fenerbahçe TV (FBTV) ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması planlanıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin YouTube kanalı ve resmi mobil uygulaması üzerinden de tanıtımı takip etmek mümkün olacak.

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, forma lansmanına katılıp katılmayacağı en çok merak edilen konulardan biri. Henüz net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medyadaki iddialara göre genç yıldızın lansmanda sahneye çıkabileceği belirtiliyor.

Duran'ın Fenerbahçe formasını ilk kez bu etkinlikte giymesi, taraftara büyük bir sürpriz olabilir.