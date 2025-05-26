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Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç - Jose Mourinho!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, salı günü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşecek. İşte ayrıntılar...

calendar 26 Mayıs 2025 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç - Jose Mourinho!
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 kaybettiği maçın ardından Jose Mourinho, sosyal medyada büyük tepki görürken, flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertli camianın başkanı Ali Koç, Ekol TV'nin haberine göre salı günü Jose Mourinho ile İstanbul'da görüşecek.

Fenerbahçe için kritik bu görüşmede Ali Koç'un, Hatayspor mağlubiyeti ve yaşananlarla ilgili Jose Mourinho'dan bilgi alacağı öne sürüldü.

GÖRÜŞMEDE AYRILIK ÇIKAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un Jose Mourinho ile devam etmeyi düşündüğünü açıklamasına rağmen, bu görüşmede sürpriz bir ayrılık kararı çıkabileceği iddia edildi. Ancak ayrılık kararının oldukça düşük bir seçenek olduğu vurgulandı.

EDIN TERZIC İDDİASI

Bu arada kısa bir süre önce İstanbul'a gelen Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe cephesinden kısa süre içerisinde Mourinho ve Terzic iddiaları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.


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