Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu eleme maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılamanın başlamasına saatler kalırken, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati, bilet fiyatları ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm detaylar....Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi Bahattin Şimşek.Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 futbolcusundan yararlanamayacak.Sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden.Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'e yakın görünüyor.Teknik direktör Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda Güler'i ligde Gaziantep FK mücadelesinde daha sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performans göstermişti.Jesus, Çaykur Rizespor karşısında artık daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.Bilet fiyatları ise şöyle:Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 730,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TLMaraton Alt E Blok: 1,100,00 TLFenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TLMisafir Tribünü: 200,00 TL