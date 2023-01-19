Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 10:57

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Hem ligde hem de ZTK'nda bir sürpriz yaşamak istemeyen Kanarya, Çaykur Rizespor'u yenerek üst tura yükselmek için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar? Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu eleme maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılamanın başlamasına saatler kalırken, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati, bilet fiyatları ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm detaylar....
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi Bahattin Şimşek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM



FENERBAHÇE'NİN ZTK PERFORMANSI

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.


FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden.

ARDA'NIN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'e yakın görünüyor.

Teknik direktör Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda Güler'i ligde Gaziantep FK mücadelesinde daha sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performans göstermişti.

Jesus, Çaykur Rizespor karşısında artık daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları ise şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL

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