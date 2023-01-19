Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu eleme maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılamanın başlamasına saatler kalırken, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati, bilet fiyatları ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm detaylar.... FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi Bahattin Şimşek.FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE'NİN ZTK PERFORMANSI
Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.
Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden. ARDA'NIN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'e yakın görünüyor.
Teknik direktör Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda Güler'i ligde Gaziantep FK mücadelesinde daha sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performans göstermişti.
Jesus, Çaykur Rizespor karşısında artık daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor. FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları ise şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL
Misafir Tribünü: 200,00 TL