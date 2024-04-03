Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 20:07

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı HD izle canlı, FB Adana Demirspor Canlı bein sports

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı bein sports şifresiz izle | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, İnat TV, Netspor, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında MKE Adana Demirspor ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izleme detayları...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı HD izle canlı, FB Adana Demirspor Canlı bein sports
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bein Sports Fenerbahçe Adana Demirspor linkiTrendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR CANLI




FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

*Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan ve King maç kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezası bulunan Osayi Samuel de forma giyemeyecek.

11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli



Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.


SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.


ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak. Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR : 40. RANDEVU

Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 19 lig karşılaşmasından 13'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri 50 kez sarstı.

FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.

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