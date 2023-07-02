Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mıı, neden ayrıldı? Fatih Portakal Sözcü TV'de neden yok?

Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım.

Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum."

Portakal, üç ay boyunca birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek, 'Sezon Finali' adı altında Sözcü TV'ye veda etti.Fatih Portakal canlı yayında şunları söyledi;"Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade..Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size.Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim.He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum.