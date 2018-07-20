Fabri giderse hedef Ospina

Beşiktaş'ta transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tosic'i Çin'e, Mitrovic'i Club Brugge'a satan Siyah-Beyazlı yönetim futbolcuları için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Fabri için devreye giren İngiliz kulübü Fulham Beşiktaş'a önce 3,5 milyon Euro ardından da 6 milyon Euro teklif etti.Beşiktaş Fulham'dan 8 milyon Euro talep etmesine rağmen bu transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. 2 tarafın 7 milyon Euro'da anlaşması bekleniyor.Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri'yi transfer ettikten sonra bu boşluğu Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Yönetim Ospina için İngiliz kulübüyle görüşecek.Arsenal'de 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda da oynayan Ospina'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.