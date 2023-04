Fabio Borini'den transfer açıklaması!

Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, geleceğiyle ilgili Di Marzio'ya açıklamalar yaptı.



Borini yaptığı açıklamada, "Pirlo ve tüm teknik ekip bana güvendi. Bir forvet daha iyi bir performans gösterebilmek için her zaman hocasına bakar. Daha az defansif bir forvet olarak oynadığım için sahada kendimi daha rahat hissediyorum." dedi.



Zaniolo ile ilgili konuşan Borini, "Nicolo Zaniolo her geçen gün alışıyor. Ligin ortasında bir anda adapte olmak kolay değil. Türkiye'de biz İtalyanların taktiğie olan dikkatine, işteki sürekliliğine hayran kalıyor. Bu onların ilgiyle takip ettikleri bir yön." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline değinen İtalyan isim, "Türkiye'de İtalyanlara kesinlikle destek olacaktır. Şimdiden çok fazla beklenti var. Taraftarlar için harika bir atmosfer olacak. Dürüst olayım geçen yıl Milan'ın şampiyonluğun ve bu yıl yarı finale kalmalarını beklemiyordum." diye konuştu.



"DAHA DÜŞÜK BİR SEVİYE BEKLİYORDUM"



Süper Lig'in kalitesine değinen tecrübeli oyuncu, "Burada daha düşük bir seviye bekliyordum. Yüksek bir fiziksel yoğunluk var. Belki teknikten biraz ödün veriliyor ama bu maçları her sonuca açık hale getiriyor. Her yıl zirve için savaşan 5 takım var; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Montella geldiğinden beri Adana Demirspor." dedi.



TRANSFER CEVABI



Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif aldığı hatırlatılan Borini, "Ayrılık için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Bazı teklifler aldım. Geçen sefer olduğu gibi söyleşmemin sonunda çok uzun süre bekleme hatasına kesinlikle düşmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.



Borini Milli Takım için ise, "Böyle bir düşüncem yok diyemem kesinlikle. Sezon başında bir ön görüşme oldu ama gerçekleşmedi. Ancak gelecek için her zaman şans vardır. Böyle oynamaya devam edersem Mancini'den o çağrı mutlaka gelir." açıklamasını yaptı.





