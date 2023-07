Eyyam-ı bahur nedir, ne demek, ne zaman başlıyor 2023 | Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, bitecek?

Eyyam-I Bahur dönemlerinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı düşünülmektedir. Yaz aylarının en sıcak ve boğucu sıcaklarını ifade eden eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Peki, Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023? Türkiye'de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin son raporuna göre hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yeni hava durumu raporuna ilişkin mesajlar paylaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yeni hava durumu raporuna ilişkin mesajlar paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Sıcak havanın yenisi mi geliyor takip ediyoruz. Yaşlı kronik hastalar ve bebekler içinde 11-16 arası riskli dikkat edelim" ifadelerini kullandı.İşte Prof. Dr. Şen'in mesajları...Bugün Cumartesi Yağış yok. Sıcaklıklar Kuzeyde ortalamanın 2-3 derece altına indi. Diğer bölgelerde ortalamada Çarşamba günü ısınma var Perşembe günü yeni bir Sıcak Hava gelme olasılığı var. Takip edeceğiz. Istanbul bugün 28, İzmir 35, Antalya 32, Adana 35, Ankara 30, Trabzon 26 derece.Umarım Geçtiğimiz çarşamba günü aşırı sıcaklıkta uyarılarımızı dikkate alıp dışarı çıkmayarak "afete" dönüşmesine firsat vermemişinizdir. Bu sene meteorolojik olaylar şiddetli olacağa benziyor. El Nino etkisi ve küresel ısınmanın hızlı artması bunu afete dönüştürebilir.Sıcak havanın yenisi mi geliyor takip ediyoruz. Orman yangınları açısından risk devam ediyor aman dikkat ormanın kenarından bile geçmeyin. Aracınızla geçerseniz bile dışarı bir şey atmayın. Yaşlı kronik hastalar ve bebekler içinde 11-16 arası riskli dikkat edelim.EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR?Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir