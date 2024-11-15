Evde bakım maaşı yatan iller 15 Kasım 2024

15 Kasım itibarıyla evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Bugün 15 Kasım olduğu için "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemde. Evde bakım maaşı ödemeleri, e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 15 Kasım 2024 evde bakım maaşı ile ilgili detaylar..



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 KASIM 2024



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım paraları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişiler "Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, kasım ayı evde bakım parası ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



15 Kasım itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilir.

Evde bakım aylığı sorgulaması, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabilir. Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası üzerinden alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderip maaşlarını sorgulayabilirler.

Evde bakım maaşı alabilmek için şu kriterlerin karşılanması gereklidir:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık durumu,

Ağır engellilik durumunu gösteren sağlık kurulu raporu.

Başvuru yaparken, hane halkının tüm net geliri toplanır ve kişi sayısına bölünür. Engelli kişi de bu hesaplamaya dahil edilir. Başvurular, engelli bireyin ikametgahının bulunduğu bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır.

Evde bakım yardımı, 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya çıkarılmıştır.

1- Edirne2- Tokat3- Çanakkale4- Ordu5- Diyarbakır6- Antalya7- Karabük8- Osmaniye9- İstanbul10- Zonguldak11- Uşak12- Kocaeli13- Balıkesir14- Konya15- Samsun16- Niğde17- Bilecik18- Afyonkarahisar19- Kahramanmaraş20- Manisa21- Sakarya22- Malatya23- Çorum24- Bursa25- Gaziantep26- Giresun27- Eskişehir28- Adana29- Aksaray30- Düzce31- Kayseri32- İzmir33- HatayEvde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 kasım itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.kasım ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir