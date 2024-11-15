Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 11:33

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Kasım 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde bakım maaşı yatırılıyor: Hak sahibi başına aylık ödemenin yapıldığı evde bakım maaşı hangi iller için yatırıldığı sorgulanıyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından evde bakım maaşı ödemelerin hesaplara yatırıldığı duyuruluyor. Peki 2024 Kasım ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Kasım 2024
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15 Kasım itibarıyla evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Bugün 15 Kasım olduğu için "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemde. Evde bakım maaşı ödemeleri, e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 15 Kasım 2024 evde bakım maaşı ile ilgili detaylar..

 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 KASIM 2024

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım paraları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişiler "Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, kasım ayı evde bakım parası ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
 1- Edirne
2- Tokat

3- Çanakkale

4- Ordu

5- Diyarbakır

6- Antalya

7- Karabük

8- Osmaniye

9- İstanbul

10- Zonguldak

11- Uşak

12- Kocaeli

13- Balıkesir

14- Konya

15- Samsun

16- Niğde

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Kahramanmaraş

20- Manisa

21- Sakarya

22- Malatya

23- Çorum

24- Bursa

25- Gaziantep

26- Giresun

27- Eskişehir

28- Adana

29- Aksaray

30- Düzce

31- Kayseri

32- İzmir

33- Hatay

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 kasım itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

kasım ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir 

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
15 Kasım itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı sorgulaması, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabilir. Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası üzerinden alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderip maaşlarını sorgulayabilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için şu kriterlerin karşılanması gereklidir:

Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık durumu,
Ağır engellilik durumunu gösteren sağlık kurulu raporu.
Başvuru yaparken, hane halkının tüm net geliri toplanır ve kişi sayısına bölünür. Engelli kişi de bu hesaplamaya dahil edilir. Başvurular, engelli bireyin ikametgahının bulunduğu bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım yardımı, 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya çıkarılmıştır.
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