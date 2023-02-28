Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum'da fay hattı var mı? Erzurum'da deprem son dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi etkiledi. Büyük deprem felaketinin ardından diğer şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da tedirginlik yaşamaya başladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri fay hattı haritası gündeme geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gözü Kayseri'de deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. İşte Kayseri diri aktif fay hatları haritası ile deprem riski yüksen olan bölgeler ve fay hattı üzerinde yer alan ilçeler ile mahalleler... ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye'nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir. Erzurum fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Büyük depremlerin haricinde ortalama 3 şiddetinde depremlerin zaman zaman meydana gelmeye devam ettiği Erzurum, kendi içerisinde 'Deprem Riskine Göre' 3 Bölgeye ayrılıyor. Erzurum ili deprem haritasında, Erzurum il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları, aktif fay hatları, risk bölgeleri gösterilmektedir. Kaynak: İşte Erzurum'un Deprem Haritası! 1. Derece deprem riski olan Erzurum ilçeleri
Ankara Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan haritada turuncu renkte belirtilen Erzurum'un güneyinde yer alan bölgeler 1. derece riskli deprem bölgeler. Bu bölge içerisinde kısmen veya tamamen yer alan Erzurum ilçeleri ise;
1. Hınıs
2. Karaçoban
3. Tekman
4. Çat
5. Aşkale 2. Derece deprem riski olan Erzurum ilçeleri
Ankara Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan haritada pembe renkte belirtilen Erzurum'un büyük bir kısmını içerisine alan bölgeler 2. derece riskli deprem bölgeler. Bu bölge içerisinde kısmen veya tamamen yer alan Erzurum ilçeleri ise;
1. Yakutiye
2. Palandöken
3. Aziziye
4. Karayazı
5. Pasinler
6. Horasan
7. Narman
8. Tortum
9. Uzundere
10. Olur
11. Oltu
12. Şenkaya
13. Köprüköy BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum. ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir. EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.