Haber Tarihi: 25 Mart 2023 21:51 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 21:57

Ermenistan Türkiye Maçı Sonucu Geniş Özeti 1-2 | Dünya Kupası

Ermenistan Türkiye Maçı Sonucu Geniş Özeti 1-2 | A Milil Takımımıza, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Ermenistan Türkiye Maçı Sonucu Geniş Özeti 1-2 | Dünya Kupası
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2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.

Vazgen Sargsyan Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazanaran Eleme Grubu'na galibiyetle başladı.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ!

Mücadelenin 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Türkiye, 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakiakda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.

Karşılaşma, Ermeni seyircilerin İstiklal Marşımızı ıslıklamasına rağmen gergin havada geçmezken alınan galibiyetle Eleme Grubu'na üç puanla başladık.

Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak ve karşılaşma 28 Mart Salı günü oynanacak. Ermenistan ise bir sonraki maçını deplasmanda Galler'e karşı oynayacak.
 ÜÇLÜ SAVUNMAYLA BAŞLADIK

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.

Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.

OZAN KABAK DOĞUMGÜNÜNDE SAHADA

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.

MERT GÜNOK 663 GÜN SONRA KALEDE

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.

Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.

KALEMİZDE ŞANSSIZ GOL

Milli takımımız oyunun kontrolünü elinde tutarak başladı. Bol pas yaparak hücum etme niyetinde olan Millilerimiz şanssız bir pozisyonun ardından yenik duruma düştü.

10. dakikada Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi.

ORKUN CEVAP VERDİ

Golün ardından Millilerimiz topa daha fazla sahip olurken Ermenistan ise uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Ermenistan kalesine yüklendiğimiz dakikalarda sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle maça dengeyi getirdi.

35. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası yayının sağ kenarında Orkun Kökçü topu aldı. Yıldız oyuncu topu düzelterek yaptığı sert vuruş yerden sert giderken kale direğinin yanından ağlarla buluştu ve maça denge geldi.

Kalan dakikalarda Millilerimizin gol çabalarından netice çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarıda kalesinde sürpriz bir gol gören Milli Takımımız ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle başladı.

Cenk Tosun'un yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil olurken savunmadan Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan girdi. Bu değişikliğin ardından Milli Takımımız 4'lü savunmaya geçerken rakip yarı sahada daha etkili olduğu gözlendi.

KEREM MİLLİLERİMİZİ ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelede Milli Takımımız etkisini artırdığı dakikalarda Enes Ünal'ın akıl dolu pasıyla öne geçmeyi bildi.

64. dakikada faulle yerde kalan Enes Ünal, serbest vuruşu bekletmeden kullanarak savunma arkasına sarken Kerem'i topla buluşturdu. Kerem, savunmayı peşine taktığı koşusunda iyi bir vuruş yaparak kaleciyi de avladı ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Golün ardından ön alan baskısını artıran Milli takımımız topu rakip yarı sahada tutma çabası sarf etti.

MERT ÇOK İYİ ÇIKARDI

Kalemizde yaşadığımız ender Ermenistan ataklarından birini Mert Günok iyi çıkararak gole izin vermedi.

73. dakikada Briasco'nun savunmadan seken topa yaptığı vuruşu Mert iyi yatarak kurtardı ve kalesini ikinci gole kapattı. Öte yandan Milli takımımızda Umut Nayir, sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk Milli maçına çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız 2-1'lik galibiyetle Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne başlamış oldu.
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89'   Onur Bulut'un son çizgiden içeri çevirdiği top, Umut'a çarpıp auta gitti.
88'   Salih Özcan, Vahan Bichakhchyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Top bizde.
87'   Bu arada Umut Nayir, ilk kez milli formayı giydi.
86'   Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayakla ceza sahasına gönderdiği topu Iwu uzaklaştırdı.
85' Enes Ünal'ın yerine Umut Nayir oyuna girdi.
84'   Vahan Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.
83'   Milli takımımızda birazdan oyuna İrfan Can Kahveci girecek.
82'   Onur'un pasında sağ kanattan topla buluşan Cengiz'in ortası doğrudan auta gitti.
81' Tigran Barseghyan, Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
80'   Tigran Barseghyan'ın yerden vuruşu uzak direğin dibinden dışarı gitti.
79'   Onur ve Cengiz soldan tek pasla ceza sahasına girmek istediler ama ikili anlaşamayınca top kaybı geldi.
78'   Enes'in pasında Eren ceza sahasına doldurdu. Top kaleci Arsen Beglaryan'da kaldı.
77'   Cengiz Ünder'in arka direğe gönderdiği topu Kerem indirmek istedi ama istediğini yapamadı.
76'   Kerem, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Serbest vuruş kullancağız.
75' Lucas Zelarayan ve Norberto Briasco çıktı. Karen Muradyan ve Erik Piloyan girdi.
74'   Orkun ve Ferdi oyundan çıktı. Eren ve İsmail Yüksek oyunda.
73'   HARİKASIN MERT! Norberto Briasco'nun vuruşunda Mert Günok harika çıkardı.
72'   Maçta yüzde 62'ye 38 topla oynama üstünlüğümüz var.
71' Varazdat Haroyan, Salih'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
70'   Türkiye'nin maçta 3'ü isabetli 11 şutu var.
69'   Sağdan kazandıkları köşe vuruşunda Georgii Arutiunian'ın vurduğu kafa üstten dışarı gitti.
68'   Cengiz hızla rakip yarı alana girmek isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Top bizde.
67'   Hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyoruz.
66'   Ön alanda baskımız sürüyor. Ermenistan'ı çıkartmıyoruz.
65'   Bravo çocuklar. Haydi farkı arttıralım.
64'   Enes Ünal'ın harika pasında karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.
63' GOL Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçtik.
62'   Çağlar, sol kanattan Ferdi'yi kaçırmak istedi ama bu top hızlı, taç.
61'   Orta alanda Kerem, Kamo Hovhannisyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
60'   Lucas Zelarayan'ın ortasında Tigran Barseghyan çaprazdan kaleye göndermek istedi. Savunmada Çağlar'dan kritik bir müdahale geldi.
59'   Milli takımımızda Arda Güler birazdan oyuna dahil olacak.
58'   Ferdi Kadıoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği top Kerem için hızlı.
57'   Khoren Bayramyan, soldan ceza sahamıza girmek istedi ama savunmamız araya girdi. Hızlı gelişen atağımızda Cengiz topu istediği gibi kontrol edemedi.
56'   Kerem ile verkaç yapan Hakan, sol ayağıyla sert vurdu. Top üstten auta gitti.
55'   Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Onur'u düşündü ama istediği pası atamadı.
54'   Onur Bulut'un ortasında Enes Ünal kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
54'   Orkun Kökçü'nün soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü.
53'   KAÇTI! Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan Cengiz, karşı karşıya pozisyonda kaleci Arsen Beglaryan'ı geçemedi.
52'   Kamo Hovhannisyan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Mert Günok'ta kaldı.
51'   Lucas Zelarayan'ın arka direğe kestiği top ters kanattan taca çıktı.
50'   Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına girmek istedi ama topu oyun alanında tutamadı.
49'   Ermenistan tüm hatlarıyla geriye çekildi.
48'   Spertsyan, Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
47'   Şimdi kendi yarı alanımızda hazırlık pasları yapıyoruz.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan oyuna girdi. Cenk ve Merih oyundan çıktı.
D.A.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü.
45'   Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu karambolde Ermenistan savunması uzaklaştırdı.
45'   Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edildi.
44' Onur Bulut rakip yarı alana yakın bir noktada Sergey Mkrtchyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. FAUL. Sergey Mkrtchyan sarı kart gördü.
43'   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Eduard Spertsyan topu ceza sahasına kesti. Savunmada Ozan Kabak topu uzaklaştırdı.
42' Bir sarı kartta Merih'e! Milli oyuncumuz, Eduard Spertsyan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
41' Onur Bulut, rakip yarı alana girer girmez yerde kaldı. Hakem Onur'a hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.
40'   Cenk'in pasında topla buluşan Enes Ünal, vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Milli takımımız bir penaltı bekliyor ama hakem oyunu sürdürdü.
39'   Orkun Kökçü'nün attığı golde GOL pasını Onur Bulut verdi.
38' Hakem, Çağlar Söyüncü'ye Tigran Barseghyan'ı düşürdüğü için sarı kart gösterdi.
37'   Tek paslarla rakip yarı alana yerleştik. Ermeni takımı geriye yaslanmış durumda.
36'   Orkun'un golünden sonra baskımızı arttırıyoruz.
35'   HARİKA GOL Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Arsen Beglaryan'ın bakışları arasında ağlara gitti. Bravo çocuklar. Durum şimdi 1-1.
34' GOL Orkun Kökçü attı, beraberlik geldi.
33'   Haydi çocuklar, yükleniyoruz.
32'   Hızlı gelişen Türkiye atağında Onur Bulut, yanındaki Cengiz'e bırakmak istedi ama Ugochukwu Iwu'dan çok kritik bir müdahale geldi.
31'   Maçta tempo düştü. Ermeni oyuncular ağır hareketlerle oyunu soğutuyor.
30'   Karşılaşmada 1'i isabetli 4 şutumuz var. Henüz net bir fırsat yakalamış değiliz.
29'   Şimdi kendi yarı alanımızda yaptığımız hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyoruz.
28' Ermenistan'da sakatlanan Taron Voskanyan oyundan ayrıldı. Sergey Mkrtchyan girdi.
28'   Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.
27'   Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Merih kafayı vurdu. Arsen Beglaryan topu kurtardı.
26'   Onur'un sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Nayair Tiknizyan kornere çeldi.
25'   Taron Voskanyan, bir sakatlık geçirdi. Oyun kısa süreliğine durdu.
24'   Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına paralel gönderdiği topa Lucas Zelarayan neyse ki vuramadı.
23'   Mert Günok, uzun topla sol kanattaki Ferdi'yi kaçırmak istedi ama top hızlı.
22'   Milli Takımımızın maçta henüz isabetli şutu yok.
21'   Türkiye'nin maçta yüzde 58'e 42 topla oynama üstünlüğü var.
20'   Hızlı gelişen atağımızda Cengiz, sağdan son çizgiye inip ortasını yaptı ama arka direkte kimse dokunamadı.
19'   Cenk Tosun, Kamo Hovhannisyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu es geçti.
18'   Eduard Spertsyan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.
17'   Bu bölümde uzun toplarla forvetlerimizi topla buluşturmak istiyoruz ama şu ana kadar istediğimizi yapamadık.
16'   Lucas Zelarayan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği top kalecimiz Mert'te kaldı.
15'   Lucas Zelarayan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci mert Günok uzaklaştırdı.
14'   Savunma arkasına atılan topu Norberto Briasco'dan önce Merih son anda kornere çeldi.
13'   Ozan Kabak'ın savunma arkasına gönderdiği topu Onur'dan önce Taron Voskanyan uzaklaştırdı.
12'   Moral bozmak yok. Haydi çocuklar, maçı çevirecek gücümüz var.
11'   Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi. Ermenistan 1-0 öne geçti.
10'   Top ağlarımızda. Ozan Kabak kendi ağlarına gönderdi.
9'   Ferdi'nin arka direğe gönderdiği topa Enes Ünal hareketlendi ama dokunamadı.
8'   Taron Voskanyan, orta alanda Enes Ünal'ı düşürdü. Top bizde.
7'   Baskıyla kazandığımız topu sol kanattan Ferdi hızla ceza sahasına sokmak istedi ama savunma araya girdi.
6'   Milli takımımızın ön alanda baskısı sürüyor.
5'   Maç düşük tempoyla başladı. Ermeniler bu bölümde biraz sert oynuyor.
4'   Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu savunmadan sekip Cengiz'in önüne geldi. Onun vuruşu savunmadan döndü.
3'   Enes Ünal, Haroyan'ın müdahalesiyle yerde, faul.
2'   Nayair Tiknizyan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmamızda Çağlar Söyüncü karşıladı.
1'   Maç başladı! Haydi Türkiye, göster gücünü...
M.Ö.   Mücadele kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Milli Marşımız okunduğu sırada Ermeni taraftarlar ıslıkladı. Bizim Çocuklar bunun cevabını sahada verecektir.
M.Ö.   Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.
M.Ö.   Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun.
M.Ö.   Ermenistan ile oynadığı 2 maçta 4 GOL atan Türkiye, rakibine GOL şansı vermedi.
M.Ö.   Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.
M.Ö.   Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.
M.Ö.   Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 GOL gördü.
M.Ö.   Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.
M.Ö.   Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
M.Ö.   Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
M.Ö.   Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
M.Ö.   Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 GOL attı, kalesinde 875 GOL gördü.
M.Ö.   Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.
M.Ö.   UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.
M.Ö.   A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
M.Ö.   EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
M.Ö.   Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
M.Ö.   Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
M.Ö.   Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
M.Ö.   A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.

İlk maçta Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takımımız, grup mücadelesine galibiyetle başlamak istiyor.

Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı hastalık, Tayyip Talha Sanuç ise sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ermenistan maçı UEFA'nın talebi ile misafir ekibin taraftarları stada alınmıyor.

İkinci maçta rakip Hırvatistan


A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.

Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.

ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu akşam Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
 ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI KADROSU VE İLK 11'LER

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Berseghyan

Türkiye: Mert Günok, Onur Bulut, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye
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