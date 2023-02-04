Enes Ünal, Atletico Madrid'i yıktı!

Enes Ünal'ın gol attığı maçta Atletico Madrid ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enes Ünal, Atletico Madrid'i yıktı!
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04 Şubat 2023 22:28
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 60. dakikada Angel Correa'nın golüyle öne geçti.

Getafe, 83. dakikada Enes Ünal'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. 25 yaşındaki milli forvet, ligde 20. maçında 6. golünü attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 35, 4 maçlık puan hasretine son veren Getafe ise 18 puana yükseldi.

Atletico Madrid, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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