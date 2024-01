En İyi Erkek Parfümleri

İnce zevklere sahip, kullanılan içeriklerin kalitesine önem veren, koku kadar şık şişe tasarımıyla da ilgilenen erkekler için 2024'ün en iyi erkek parfümlerini açıklıyoruz! Yeni kokular denemeyi seviyorsanız ya da yıllar sonra bir değişim arayışındaysanız sezonun bu öne çıkan kokularından favorilerinizi belirleyin. Tatlı, meyveli, odunsu ya da misk notalarına kadar milyonlarca koku kombinasyonu sunan parfüm dünyası 2024'te çok daha iddialı olacağa benziyor.



1) Bvlgari Man In Black



Bvlgari Man In Black, İtalyan lüks mücevher ve parfüm markası Bvlgari tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen bir erkek parfümü olarak karşında. Bu parfüm, baharatlı ve odunsu notaların birleşimiyle oluşturulmuş maskülen bir koku sunarak kendini daha iyi hissetmene yardım ediyor.



Parfümün başlangıç notaları, taze baharatlar, likör notaları ve tütün yaprakları ile zenginleştirilmiş bir karışımdan oluşmaktadır. Bu kokular birçok erkeğin sevdiği kokulardır. Orta notalarda ise, iris, deri ve reçine notaları ön plana çıkıyor. Alt notalarda ise, paçuli, benzoin ve tonka fasulyesi notaları yer almaktadır. Her ortamda kullanabileceğin bir parfüm önerisi!



2) Calvin Klein Euphoria Intense



Calvin Klein Euphoria Intense, Amerikan moda markası Calvin Klein tarafından 2008 yılında piyasaya sürülen bir erkek parfümü olarak önerilerimizde yer alıyor. Bu parfüm, baharatlı, oryantal ve odunsu notaların birleşimi ile oluşturulmuş sofistike bir koku sunmakta.



Euphoria Intense, yoğun, çekici ve kalıcı bir koku hissi verdiği için birçok erkeğin dolabında bulunuyor. Parfümün güçlü ve maskülen karakteri, özellikle gece kullanımı için idealdir. Davetlerde kokunla fark yaratmak için tercih edebilirsin. Şık ve sofistike bir koku arayan erkekler arasında, oldukça popüler bir seçim olan bu parfümü sen de kullanmak için geç kalma!



3) Tom Ford Black Orchid



Erkekler için en iyi parfümler arasında bulunan Tom Ford Black Orchid, çiçeksi, oryantal ve odunsu notaların bir araya gelmesiyle dikkat çeker. Parfümün üst notaları, siyah trüf mantarı, yasemin, bergamot ve siyah frenk üzümü notalarından oluşarak unutulmaz bir koku hissettirir.



Orta notalarda, baharatlı notalar, baharatlı orkideler, zambak ve portakal çiçeği bulunmaktadır. Alt notalarda ise, paçuli, vetiver, vanilya, sandal ağacı ve beyaz misk gibi odunsu notalar yer alıyor. Uniseks olması nedeniyle hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılabilir bir parfüm önerisidir. Hediye alırken tercih edilebilir. Parfümün kalıcılığı oldukça yüksektir ve özellikle kış aylarında ve gece kullanımı için tercih edilir.



4) Paco Rabanne One Million



Erkekler için hediye alınacak parfümlerden biri olan Paco Rabanne One Million, baharatlı, odunsu ve narenciye notalarının birleşimiyle oluşturulmuş bir koku sunuyor. Şık ve çekici bir koku hissi verirken aynı zamanda ferah ve taze bir imaj elde etmek için kullanılır.



İlkbahar ve yaz aylarında kullanım için idealdir. Şişesi de lüks ve dikkat çekici tasarımıyla parfümün imajını tamamlıyor. Parfüm seçiminde zorlananlar için değerlendirilebilir bir öneri!



5) Dior Sauvage



Dior Sauvage parfüm seçeneği, erkeksi ve sofistike bir koku olmasıyla bilinmektedir. Parfümün ferah üst notaları, canlı ve enerjik bir his yaratırken, orta notaları ise daha yumuşak ve çiçeksi bir his verecektir. Alt notaları ise paçuli ve beyaz misk ile tamamlanarak, daha yoğun ve kalıcı bir koku oluşturmaktadır. Birçok erkeğin favori parfümü arasında yerini alır.



Dior Sauvage, modern erkekler için tasarlanmıştır ve her mevsim kullanıma uygun bir parfüm olarak tercih edilir. Genellikle gündüz kullanımına daha uygundur ve özellikle ofis ortamlarında tercih edilir. Parfümün şişesi de oldukça şık ve modern bir tasarıma sahip olduğu için çantada kolayca taşınabilir.



6) Jean Paul Gaultier Ultra Male



Erkekler tarafından çok sevilen parfümlerden biri olan Jean Paul Gaultier Ultra Male, bergamot, limon, armut ve lavanta kokusu hissettirmektedir. Parfümün orta notalarında tarçın, karanfil, köknar yaprağı ve karabiber bulunuyor.



Ferah ve odunsu bir koku veren bu parfümü, özel davetlerde ve gece dışarı çıkacağın durumlarda kullanabilirsin. Kalıcı ve etkileyici bir parfüm olduğu için severek uzun süre kullanacağını düşünüyoruz.



7) Giorgio Armani Code



Erkek parfüm reyonlarında ilgi gören bir diğer parfüm de Giorgio Armani Code oluyor. Odunsu, baharatlı ve narenciye notalarının birleşimiyle oluşturulmuş sofistike bir koku sunan parfümlerden biridir.



Şişesi de minimalist ve şık tasarımıyla ilgi görürken, kokunun kalıcı olması da tercih edilme nedenleri arasına girer. Hediye seçiminde, özel gün kutlamasında bu parfüme şans verebilirsin.



8) Paco Rabanne Invictus



İsim olarak Latince "yenilmez" anlamına gelen bu parfüm, erkeklere güçlü bir imaj oluşturma konusunda yardım eder. Kalıcı, etkileyici ve odunsu bir koku olduğu için günlük kullanıma uygundur. Çalışan erkekler için de ofiste daha iyi hissetmek adına tercih edilebilir.



Invictus, dünya genelinde popüler bir erkek parfümüdür ve birçok ünlü tarafından da tercih edilen bir parfümdür. Invictus'un farklı versiyonları da mevcuttur, örneğin Invictus Aqua ve Invictus Intense gibi seçeneklerle karşına çıkabilir.



9) Versace Dylan Blue



Koku konusunda hassas olan erkekler için, bu parfümün üst notalarında bergamot, greyfurt, narenciye ve incir yaprağı bulunduğunu belirtelim. Ayrıca orta notalarında zeytin ağacı yaprakları, pembe biber, menekşe ve sümbülteber yer alıyor.Alt notalarında ise paçuli, sedir ağacı, vetiver, misk ve ambroxan vardır.



Modern ve sofistike erkekler için ideal bir seçim olan Dylan Blue, gece ve özel etkinlikler için ideal bir parfüm seçimi olacaktır.



10) Givenchy Pi



Baharatlı koku seven erkekler için üretilen Givenchy Pi, şık ve sofistike bir koku hissi verirken aynı zamanda maskülen ve enerjik bir imaj sunuyor.



Parfümün üst notalarında biberiye, mandalina, tarçın ve nanenin birleşimi hissedilir. Orta notalarda ise baharatlı notalar, gülgiller, kekik ve tütsü notaları yer alıyor. Alt notalarda vanilya, paçuli ve amber notaları parfümün kalıcılığını artırdığı hissedilmektedir.



11) Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme



Erkeklerin severek kullandığı parfümlerden biri olan Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme, birçok kokuyu aynı anda hissettiren kalıcı bir parfümdür. Parfümün üst notaları, bergamot, nane ve tarçın gibi taze ve baharatlı notalarla zenginleştirilmiş bir karışımdan oluşuyor.



Orta notalarda, kardamom, lavanta ve sedir ağacı gibi baharatlı notaların yer aldığı hissediliyor. Alt notalarda ise, vetiver, tonka fasulyesi ve vanilya notaları parfümün kalıcılığını artırıyor. Bu sayede, sevilen erkek parfümleri arasında yerini alıyor.



12) Paco Rabanne Phantom



Piyasadaki yeri çok yeni olmasına rağmen sevilen bir erkek parfümü olan Paco Rabanne Phantom, çiçek ve meyve kokularını bir arada hissettiriyor.



Üst notalarında nane, mandalina, baharatlar ve limon bulunmaktadır. Bu parfümün orta notalarında lavanta, portakal çiçeği ve deniz notaları vardır. Alt notalarında paçuli, tonka fasulyesi, vanilya, amber ve sedir ağacı hissedilir. Pek çok erkeğin tarzına hitap eden bir kokudur.



13) Versace Eros



Ünlülerin ve fenomenlerin tercih ettiği kokular arasında bulunan Versace Eros, şık davetlere ve özel kutlamalara giderken kullanacağın bir parfüm önerisi olarak karşında. Versace Eros'u kullandığında birçok kokuyu aynı anda hissedebilirsin.



Notalarından bahsederek, kokuyu tanımana yardım edebiliriz. Üst notalarında limon, sicilya mandalinası ve yeşil elma bulunur. Orta notalarında tonka fasulyesi, amber, sedir ağacı yaprakları ve lavanta bulunmaktadır. Alt notalarında ise vanilya, vetiver, misk ve sedir ağacı kendini hissettirir.



14) Hugo Boss Bottled



Şık ve minimal bir şişede sunulan bu parfüm, senelerdir birçok erkeğin favori parfümü arasında yer alıyor. Meyvemsi, baharatlı ve odunsu notaların birleşimiyle oluşturulan özel kokulardan biridir.



1998 yılında üretilen bu parfümün üst notaları, elma ve limon gibi taze meyve notalarıyla zenginleştirilmiş bir karışımdan oluşmaktadır. Orta notalarda, çiçeksi notalar, tarçın, karanfil ve mahlep gibi baharatlı notalar yer alarak kendini sevdirir. Alt notalarda ise, sedir ağacı, sandal ağacı ve vetiver gibi odunsu notalar parfümün kalıcılığını güçlendirmeye devam eder.



15) Givenchy Gentleman



Erkekler için önerilen trend parfümlerden biri de Givenchy Gentleman olarak bu listede kendinden söz ettiriyor. Kendine ya da değer verdiğin biri için parfüm alırken tercih edebilirsin.



Parfümün üst notaları bergamot, limon, tatlı portakal ve kekik gibi taze ve baharatlı notaların birleşiminden oluşmaktadır. Orta notalarda, tarçın, kakule, sedir ağacı ve yasemin gibi baharatlı ve odunsu notalar dikkat çeker. Paçuli, deri, vetiver ve misk notaları da alt nota yer alarak kalıcı bir erkek parfümü sunar.



16) Avon Black Suede Intense



Kadın ve erkek parfümü sektöründe öncü markalardan biri olan Avon, erkekler için kalıcı bir koku üretti ve bu parfümü Avon Black Suede Intense olarak sundu. Baharatlı olmasına rağmen ferah bir koku hissettiren Avon Black Suede Intense, erkekler tarafından senelerdir kullanılmaktadır.



Bu parfümü sıktığında, üst notalarında sicilya bergamotu, limon, nane, tarçın ve baharatlar bulunduğunu hissedebilirsin. Orta notalarında paçuli, sedir ağacı, labdanum ve misk bulunur. Alt notalarında amber, vanilya ve sandal ağacı yer alır ve üzerinde hoş bir koku bırakmana yardım eder.



17) Davidoff Cool Water



Baharatlı kokuları seven erkekler için üretilen Davidoff Cool Water parfümünde, deniz kokularını hissetmek mümkündür.



Üst notalarında nane, lavanta, kişniş ve biberiye bulunan bir kokudur. Orta notalarında sandal ağacı, yasemin, meşe yosunu ve geranium bulunmaktadır. Alt notalarında sedir ağacı, amber, misk ve tutku meyvesi yer alarak erkeklerin seveceği bir koku oluşturur.



18) Prada Luna Rossa Sport EDT



Erkekler için tavsiye edilen popüler parfümler nelerdir dediğinde, Prada Luna Rossa Sport EDT ile tanışabilirsin. Modern ve enerjik bir koku olduğu için yaz günlerinde kullanımı daha da yaygınlaşır.



Parfüm analizi yaptığında, üst notalarında zencefil, nane ve bergamot bulunduğunu hissedebilirsin. Orta notalarında yasemin, lavanta ve adaçayı kendini gösterir. Alt notalarında ise sedir ağacı, amber ve vanilya bulunmaktadır. Bu konu bahar ve yaz ayları için ideal!



19) Carolina Herrera 212 NYC Men



1999 yılından günümüze kadar etkisini devam ettiren Carolina Herrera 212 NYC Men parfümü, erkeklerin severek kullandığı kalıcı kokulardan biridir. Baharatlı ve ferah koku arayanlara önerilir.



Parfümün nota analizi yapıldığında, üst notalarında bergamot, yeşil mandalina, yaprak yeşili, baharatlar ve petitgrain yer aldığı dikkat çeker. Orta notalarında zencefil, nane yaprakları, biber ve gardenya bulunmaktadır. Alt notalarında ise sedir ağacı, sandal ağacı, misk ve vetiver bulunur. Bu kokular sayesinde kendine olan güvenin ve değerin daha da yükselebilir.



20) Valentino Uomo



Erkekler için en iyi parfüm önerimize, yine kalıcı bir kokuyla son verelim. Valentino Uomo parfümünü tercih ederek tarzına hava katabilirsin. Özel günlerde ve davetlerde kokunla fark yaratmak için tercih edebilirsin.



Parfümün üst notalarında bergamot ve myrtle yer alırken, orta notalarında vanilya, tütün, kahve ve kremsi badem bulunan bu parfümü her zaman kullanabilirsin. Alt notalarında ise sedir ağacı, paçuli ve deri notaları yer almaktadır. Rahatsız etmeyen, dikkat çeken bir parfüm olarak koleksiyonuna ekleyebilirsin.

