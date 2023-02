En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

En hızlı uyuma taktiği ne yapmalı, hemen uyumak konusunda rahat uyumak için dua, uyumak için masallar veya benzeri şekilde bir an önce uykuya dalmak isteyenler aramalarını yapıyor. Bunun sebebi hemen uyumak isteyenler kendilerini bir an önce ertesi güne hazırlamak için hemen uykuya dalmak istiyor. Çabuk uyuma tekniklerinin de olduğu bilgileri derlediğimizde yatağınıza yattığınızda en çok dikkat çeken, yastığınıza başınızı koyduğunuzda veya öncesinde hemen uyumak için ne yapmalı sorunuza karşılık gelecek bilgiler bulunuyor.Uyumak insan bedeninin en temel ihtiyaçlarından birisi ve hemen uyumak en hızlı uyuma taktiği için ne yapmalı sorusu sorulabilecek en doğal soru. Rüya görmek kadar normal bir durum olan hemen uyumak için ne yapmalı bilgisi konusunda çeşitli teknikler ve araştırmalar yer alıyor. Bunlardan bazılarını sizlere uyumak için ne yapmalı başlığı altında sunuyoruz...En hızlı uyuma taktiği çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler arasında 4-7-8 taktiği, koyun sayma tekniği, yatmadan önce şeker yememek, ayak mesajı gibi yöntemler bulunmaktadır.Bu yöntemler en hızlı uyuma taktiği ne yapmalı sorusuna karşılık gelebilir. Yatağınıza rahat yatmanız ve yatmadan önce sıcak duş almak da hemen uykuya dalmak için önemli olabilir. Önemli bilgilerden birisi de uyumak için geliştirilen tekniklerden uzun süre sayı saymaktır. Sayıları sayarken uykuya dalmanız muhtemeldir.Normalde koyun sayarken 1'de başlamak yerine bu kes tersten sayın. Hemen uyumak için etkili olduğu söylenen yöntemlerden birisi de 3'er 3'er veya 7'şer 7'şer saymayı deneyin. Günlük hayatta çok fazla kez saymadığınız şekilde sayarak beyninizi biraz daha zorlarsanız uyukuya dalma süreniz kısalacaktır.Uykuya hızlı bir şekilde dalmak için etkili yöntemlerden birisi de sıcak duş almaktır. Bu şekilde kaslarınız gevşeyeceği için uzmanlar uykuya dalmanın daha hızlı olacağını savunmanaktadır.Ayaklarımız vücudumuzun her bölgesine giden damarları tabanında tutmaktadır. Hemen uykuya dalmak için gerekli yöntemlerden birinin de ayaklarınıza doğru bir masaj yaparak hızlıca uyuyabileceğiniz yönündedir.Hemen uykuya dalmak için bu tekniği deneyebilirsiniz. En hızlı şekilde uykuya dalmak için önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın.Hızlı uyuma taktiklerini uygulayarak sizler de rahat bir uyku çekebilirsiniz. Erken uyanarak işinize veya o gün halletmeniz gereken önemli işlere daha rahat konsantre olabilirsiniz. Hızlı uyuma taktiklerini uygulayabilirsiniz...