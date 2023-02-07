Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 11:08

En güzel Kayseri mantısı yapılışı nasıl?

Kayseri mantısı yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı hakkında araştırmalar yapılıyor. Türk mutfağının en güzel yemeklerinden biri olan Kayseri mantısı yapılışı zor olduğu kadar lezzetlidir ve evde de yapılabilir. Kayseri mantısı yapmak için neler yapılacağını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

En güzel Kayseri mantısı yapılışı nasıl?
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En güzel Kayseri mantısı nasıl yapılır sorusuna cevap arayan vatandaşlar tarif arayışına girdi. Çeşitli detaylarıyla Kayseri mantısı yapmak isteyenler en kolay ve en pratik yöntemlerle Kayseri mantısı yapıp yemek istiyor. Vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor ve nasıl yapıldığına yönelik araştırmalar sürüyor. Yurdumuzda çeşitli mantı çeşitleri vardır ve bunun en bilinen tariflerinden birisi de Kayseri mantısı olarak karışmıza çıkar.
KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Kayseri mantısının yapılışına önce hamurundan başlayın. Yoğurma kabı içerisine unu ekleyin ve havuz şeklinde ortasını açarak içerisine yumurta, su, tuz ilave edin. Güzelce yoğurun. Hamurun sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Bu nedenle un ekleyebilirsiniz.

Hamuru 3 parçaya bölün ve beze yapın. Bezelerin üzerini bezle örterek ve 15-20 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken mantı içini hazırlayın. Yoğurma kabı içerisine kıyma, soğan, karabiber, pul biber, tuz ilave edin ve yoğurun.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Dinlenen bezeleri yufka açın. Yufkaları 1.5 veya 2.0 cm. boyutunda kare olarak kesin.

Her kareye yeterli miktarda iç koyun ve karşılıklı köşelerinden kapatarak ve ortada birleştirin.

KAYSERİ MANTISI YAPILIŞI?


Kapattığınız mantıları un yayılmış bir kap içerisine alın. Ardından kaynattığınız tuzlu su içerisine ilave edin ve normal ısı ayarında tencere açık olarak 15 dakika haşlayın. Ardından servis tabaklarına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ilave ederek servis edin.

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ

2 su bardağı un
1 çay bardağı su
1 yumurta
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz

MANTININ TARİHÇESİ

Mantının kökeni Çin'e dayanıyor. Adını da Çin-Kore kökenli "mantou" sözcüğünden almıştır.

Bizim şu anda mantıyı seviyor ve yiyor olmamızın nedeni ise Orta Asya Türkleri…

Çünkü mantıyı Çinliler'den 13. yüzyılda öğrenenler Orta Asya Türkleri… Zaten mantının Anadolu'ya kadar uzanan serüveni de orada başlamış.

Mantı Anadolu'da da çok eski tarihlerden beri yenen bir yemek. Üstelik Osmanlı saray mutfağında çok önemli bir yeri var. Örneğin Fatih Sultan Mehmet neredeyse her gün güne mantıyla başlamayı severmiş.

II. Beyazıt da mantıya bayılan bir diğer padişahmış. Onun sevdiği mantı çeşidiyse buharda pişmiş olanıymış.

KAYSERİ MANTI İZLE NASIL YAPILIR YOUTUBE

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