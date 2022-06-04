Emre Kutalmış Ateşli'den altın madalya

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Roma'daki Tekvando Grand Prix'sinde altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Kutalmış Ateşli'den altın madalya
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04 Haziran 2022 23:06
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

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