Emre Kutalmış Ateşli'den altın madalya

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.
Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.
Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ