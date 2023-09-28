Emekliye zam var mı? 2023 emekliye son dakika ek zam müjdesi

Emeklilere ek zam olacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken son dakika gelişmeleri yaşandı. Memurlara olduğu gibi, emeklilere de ek zam olacak mı sorusu gündem olmuştu. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak olan açıklamaya çevrildi. SSK, BAĞ-KUR emeklileri gelecek olan yeni yıl zammı için bir haber bekliyordu. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan " En kısa zamanda, uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya istinaden konu hakkında detaylar şu şekilde…Milyonlarca emekli, açlık sınırının altında maaş alıyor. Yaşamda kalmak için mücadele ediyor. Emekli yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olmasıyla maaşlarına yapılacak zamma gözünü çevirdi.Peki, emekliye ara zam ve ikramiye var mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine, yeni yılda ne kadar zam yapılacak?Halk Tv yazarı Olcay Aydilek'in köşesinde aktardığına göre, ekonomi yönetimi, ikramiye ve ara zamma ilişkin net mesajlar verdi. İşte sorular ve yanıtları:"Ekonomi yönetimi, emeklilere ara zamla ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti. Diğer bir deyişle emeklilerin yeni yıla kadar maaşlarında bir artış olmayacak.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 29 Ekim 2023'te, emeklilere, 5 bin TL ikramiye verileceği konuşuldu ve yazıldı. Ekonomi yönetimi, ikramiye konusunda bir çalışmanın yapılmadığını, hazırlığın da olmadığını ifade etti.Orta Vadeli Program'da (ÖTV), 2023 yıl sonu için tahmin edilen enflasyon yüzde 65. Diyelim ki enflasyon tahmini tuttu. Bu durumda yılın ikinci yarısı için yüzde 38 dolayında bir enflasyon söz konusu olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı verilmese bile 1 Ocak 2024'te bu oranda bir zam alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin aylıklarında ek artışa ilişkin bir çalışma yürütüyor. Yasa değişikliği ile en düşük emekli aylığı alanlara 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış söz konusu olacak.Bu grupta yer alan emeklilere, diğerleriyle aralarındaki maaş makası da göz önünde bulundurularak "seyyanen" zam yapılacak. Artış, ocak ayında yürürlüğe girecek.Ankara'nın, şu anda emekli yol haritası böyle... 31 Mart yerel seçimlerine bağlı olarak değişir mi? Çok olası görünmüyor."