Haber Tarihi: 17 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:27

Emekli maaşı 2024: SSK, SGK emekli maaşı ne kadar oldu? | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte hesaplama tablosu

Son dakika haberi… Emekli maaşı 2024 için belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonların merakla beklediği ek zam talebi kısmen karşılık bulurken, geçen yıl seyyanen zamla 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşında da artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası en düşük emekli maaşı için alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte hesaplama tablosu

Emekli maaşı 2024: SSK, SGK emekli maaşı ne kadar oldu? | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte hesaplama tablosu
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi. Öte yandan en düşük emekli maaşının taban fiyatına da zam geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7.500 TL alan emeklilere ne kadar zam yapıldı? 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-kur emeklisi aylıklarına yüzde 5 daha artış yapacağız. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin artışı yüzde 42,6'ya yükseliyor" açıklamasında bulundu. (Yüzde 37,57 altı aylık enflasyon farkına eklenen 5 puan ile yüzde 42,57 zam)

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi de verdi. Geçen yıl seyyanen zamla 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığı 10000 TL'ye yükseltildi.

Fakat en düşük emekli aylığının 10000 TL'ye yükseltilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Aralık ayında kök maaşı 6500 TL olan bir emeklinin taban aylık 7500 TL olduğu için eline 7500 TL geçiyordu. Son zamla birlikte bu kapsamdaki emeklilerin eline 10000 TL geçeceği için zam oranı yüzde 33'te kalmış oluyor. Aralık ayında 7501 TL alan emeklinin maaşına ise yüzde 5'lik ek artışla birlikte toplam yüzde 42.57 zam yapılacak. Aralıkta 7501 TL alan emeklinin yeni maaşı 10694 TL olacak.
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