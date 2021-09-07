Ekrem İmamoğlu'ndan Özkan Sümer'e vefa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, Trabzon'un ve Trabzonspor'un büyük değeri Özkan Sümer adına kitap hazırlatarak birlikte çalıştığı Sümer'e bir vefa örneği gösterdi.



Özkan Sümer'i anlamak üzerine kurgulanan "Ufuk Çizgisindeki Adam Özkan Sümer" isimli kitap geçtiğimiz günlerde yayımladı.



Cengiz Özkarabekir'in koordinatörlüğünde hazırlanan kitapta Ahmet Çakır, Ahmet Özkarabekir, Ahmet Ceyhan, Cengiz Özkarabekir, Erdal Hoş, İhsan Öksüz, Sevecan Tunç ve Sunay Akın'ın yazıları, Ahmet Celal Ataman'ın, Şenol Güneş'in, Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Yavuz'un ve Trabzon'un spor camiasından daha birçok dostunun Özkan Sümer'le ilgili fikirleri bulunuyor.



Ali Kemal Denizci, Ali Yılmaz, Alper Boğuşlu, Arif Yavuz Yaylı, Erdal Atalar, Ergin Keleş, Ergun Gürsoy, Faruk Özak, Güngör Şahinkaya, Hami Arslan, Hami Mandıralı, Hamit Cihan, Hasan Üçüncü, Hayrettin Hacısalihoğlu, Hüsnü Özkara, İhsan Derelioğlu, İlyas Akçay, İskender Gönen, İskender Önal, İsmail Dilber, Lemi Çelik, Levent Erköse, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Ongan, Metin Nazioğlu, Mustafa Oruçoğlu, Necati Özçağlayan, Necmi Perekli, Nevzat Şakar, Nizamettin Algan, Orhan Çıkrıkçı, Ömer Uzun, Salih Erdem, Serdar Bali, Süleyman Atal, Şenol Ustaömer, Tahsin Usta, Tuncay Soyak, Turgay Semercioğlu, Turgut Kural, Yılmaz Vural, Yusuf Yazıcı'nın Özkan Sümer'le ilgili düşünceleri ve anıları ne kadar büyük bir değerin kaybedildiğini ortaya koyuyor.



Sümer'in çok özel fotoğraflarının da bulunduğu kitap, ülke futboluna bıraktığı mirası daha iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için bir başucu eseri.



BÖYLESİ BİR SPOR YAŞAMINA DÜNYADA ÇOK AZ RASTLANABİLİR



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kitabın önsöz yazısında, Özkan Sümer hakkındaki düşüncelerini şöyle aktarıyor:



Özkan Sümer sadece Trabzonspor'un değil Türk spor-tarihinin de simge isimlerinden biridir. Çocukluğundan itibaren spora olan tutkusu bambaşka bir sürece evrilmiştir. Trabzon'da futbolculuğunun ardından antrenörlükten altyapı sorumluluğuna, teknik direktörlükten kulüp başkanlığına kadar birçok görev ve sorumluluk aldı. İnancım o ki böyle bir kariyer çok insana nasip olmuştur. Böylesi bir spor yaşamına başka kulüplerimizde hatta dünyada çok az rastlanabilir.



Onunla beraber çalışma keyfini, onurunu, gururunu yaşamış biriyim. Defalarca bir masada bulunmak, bir arada iş üretmek fırsatını yakaladım. Bana sağladığı katkıyı tarif edemem. Kendisinden çok şey öğrendim. Eğiticiydi, öğreticiydi. Bulunduğu çağın bence daha ötesinde bir anlayışla sürece bakardı. Ve bunu açıkçası cesurca da hissettirirdi. Gerek kararlarında, uygulamalarında gerekse ortaya koyduğu akılla her zaman daha vizyonel ve daha çağdaş bakan bir spor adamıydı. Önemli özelliklerinden biri de evrensel değerleri çok güçlü bir insan olmasıydı.



Geçtiğimiz günlerde "olimpizm" hareketini başlattığımızı duyurduk. Bunu çok önemsiyorum. "Olimpizm ruhu" tarifine uygun olarak İstanbul'un olimpiyatlara dahil olması 2036 Olimpiyatları'nın İstanbul'da yapılması noktasındabir süreç başlattığımda rahmetli Özkan Sümer'le ilgili duygularımı paylaştım. 1924'te Trabzon Lisesi'ni ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün okul defterine yazdığı "Fikri idman bedeni idmanla muvazi gitmelidir" sözü bence Özkan Sümer'de vücut bulmuştur. Çünkü her zaman zihinsel gelişmenin, öğrenmenin kültürel anlamda sporla bir arada gelişmesine ortam sağlamayı önemseyen örnek bir insandı. Trabzonspor'a sporcu, teknik direktör ve başkanlık kimliğiyle hizmet etmiştir. Aynı zamanda başta Galatasaray olmak üzere birçok futbol kulübüne çok özel hizmetleri de olmuştur. Bu arada Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptığını da eklemem gerekiyor. Aklımdan şu sözleri hiç gitmez: "Trabzonspor dalgaların sesidir, yaylaların sisidir, ormanların gizidir, kemençenin sözüdür. Trabzonspor bebelerin ninnisi, ninelerin türküsü, yaşlılarımızın öyküsü, gençlerimizin tutkusudur" Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun…



Ufuk Çizgisindeki Adam: Özkan Sümer kitabı bir çok değerli yazarın bölümleri paylaşarak ortak yazdıkları kolektif bir eser. Ve ben bu eseri çok önemsiyorum. Türk spor tarihine değerli ve örnek bir eser kattığımızı düşünüyorum. İyi okumalar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla…



Kaynak: Haber61.net







