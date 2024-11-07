Eintracht Frankfurt - Slavia Prag Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Eintracht Frankfurt - Slavia Prag Maçı Canlı İzle Şifresiz

Avrupa Ligi'nde heyecan Eintracht Frankfurt - Slavia Prag maçıyla devam ediyor. Eintracht Frankfurt kendi evinde Slavia Prag takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Eintracht Frankfurt - Slavia Prag maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.