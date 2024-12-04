eFootball Türkçe spiker ne zaman gelecek?

Konami bugün basın ve içerik üreticilerine özel bir etkinlikte, eFootbal Türkçe spiker müjdesini verdi. Eski oyuncuların PES (Pro Evolution Soccer) olarak hatırlayacağı ve yeni ismiyle eFootball 24 olan oyun, yakın zamanda yeni bir çehreye bürünecek. Ayrıca önümüzdeki aylarda oyuna Türkçe spiker ve yorumcular da eklenecek.

Türkiye'deki futbol severlerin yıllardır yolunu gözlediği Türkçe spiker haberi Konami tarafından geldi. Yakında ismi yalnızca "eFootball" olarak değişecek futbol oyunundan seri ve yıl ibareleri kaldırılacak. Bununla birlikte, sene sonuna doğru Türkçe yorumcu ve spikerleri de oyunda görmeye başlayacağız.

Atarita'nın da katıldığı basın ve içerik üreticilerine özel etkinlikte resmî duyuru yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliğinin sürdüğü ve yeni içerikler görmeye devam edeceğimiz bildirildi. Bunlar arasında Süper Lig, takımlar ve birçok farklı içerik yer alacak.

eFootball, 12 Eylül 2024'te gelecek güncelleme ile birlikte yenilenecek. Oyunda artık yıl etiketi bulunmayacak. An itibarıyla "eFootball 2024" olarak geçiyor. Güncelleme öncesi 11 Eylül 2024 tarihinde sunucular bakıma alınacak ve yeni yüzüyle açılacak. Tanıdık isimler olan Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu da oyuna yorumcu olarak eklenecekler.

eFootball Türkçe spiker güncellemesi Aralık 2024 içerisinde yapılacak. Ayrıca Konami, TFF ile yapılan ortaklığın yenilenmesiyle birlikte Süper Lig ve milli takım temalı etkinlik ve kampanyalar da düzenlenecek.