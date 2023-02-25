Ecemiş fay hattı tehlikeli mi? Ecemiş fay hattı haritası

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından bir depremde Hatay merkezli meydana geldi. Önce 6,4, dört dakika sonra ise 5,8 şiddetindeki depremlerle beraber yine kayıplar yaşandı. Onlarca vatandaşımız yaralanırken insanlarda hangi fay hattında yaşandığını merak etmeye başladı. Uzmanların 'Ölüdeniz Fay Hattı kırıldı' açıklamasıyla beraber Türkiye'de ki diğer fay hatları araştırılmaya ve incelenmeye başlandı. İnsanlar, hangi fay hattı tehlikeli? Fay hatları nerelerden geçiyor? Hangi şehirlerde fay hattı var? Gibi sorular sorarak meraklarını gidermeye çalışıyor. Peki, Ecemiş fay hattı nedir? Ecemiş fay hattı nerelerden geçiyor? Tüm detaylar haberimizde:Önce Kahramanmaraş, sonra ise Hatay depremlerinin ardından merak edilen konulardan biri olan Ecemiş fay hattı, iç Anadolu'nun tektonik fay zonlarından biri olma özelliği taşıyor. Genel manada büyük fay hatları ile bir ilişkisi olmayan Ecemiş fay hattı, Niğde ilini içerisinde kapsayarak Konya ve çevre illeri de etkileyebiliyor.Kuzeyde Kayseri ili Erciyes Dağı ile güneyde Mersin ili arasında uzanan yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki Ecemiş Fay hattı, Orta Anadolu'nun en önemli fay zonlarından yani fay hatlarından biridir.2021 yılında Niğde merkezli yaşanan 5,1 büyüklükteki depremle iç Anadolu'daki şehirler etkilenmişti. Özellikle Niğde ve Konya merkezde hissedilen depreme neden olan Ecemiş fay hattı, diri fay haritasında Yahyalı ilçesinin güneydoğusundan başlar ve Pozantı'nın kuzeybatısına kadar uzanır.Ecemiş fay hattının uzunluğu yaklaşık 107 kilometredir. Ecemiş fayı; Demirkazık, Kamışlı ve Pozantı segmenti şeklinde üç alt bölüme ayrılarak hareketliliğini sürdürmektedir. Ecemiş Fayı'nın son 35 bin yıl içerisinde hareket halinde olduğunu ve dolayısıyla uzmanlar tarafından aktif bir fay olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca yine konunun uzmanları tarafından bölgede büyüklüğü 6,5 veya daha büyük olan ve yüzey kırığı oluşturabilecek en az üç depremin olduğu öne sürülmektedir. Dolayısıyla da fayın deprem tekrarlanma aralığının yaklaşık 10 bin yılda bir olduğu savunulmaktadır.Niğde bölgesinin tektonik kökenli faylar açısından zengin bir bölge olduğunu belirten Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sönmez, Ecemiş fayının Niğde'nin 20 kilometre doğusundan geçtiğini açıkladı.Sönmez, "Türkiye'nin depremsellik açısından felakete, afete, uzak bir yöresi maalesef yok. Türkiye arazisinin hemen hemen tamamı maalesef fay hatlarıyla dolu. Niğde'de aynı şekilde. Niğde'de de önemli bir fay hattı var. Hatta üç tane fay hattı var demek daha doğru olur. Niğde'nin kuzeybatısında Tuz Gölü fayı var. Orta Anadolu fay zonu aynen Doğu Anadolu fay zonu gibi sol yana atımlı. Tuz Gölü fay zonu ise baskın olarak sağ yanal atımlı bir fay. Bu da aktif bir fay. Ecemiş fay zonu da ya da genel ismiyle Orta Anadolu fay zonu da aktif bir fay. Niğde'miz ise bu iki önemli fay zonunun kesişme noktasında. Ayrıca Niğde merkezden geçen kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda uzanan bir fay zonu daha var. Doğrudan doğruya Niğde yerleşim alanından geçiyor. Niğde bölgesi tektonik kökenli faylar açısından zengin bir bölge maalesef. Ama sevindirici bir taraf şu Ecemiş fay zonu aktif bir fay olmasına rağmen, Niğde'nin de yaklaşık 20 kilometre doğusundan, Aladağların doğu eteklerinden birkaç segmentiyle geçiyor. Çok fazla depremsellik üreten bir fay değil" diye konuştu.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sönmez, Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremin Niğde'nin 20 kilometre doğusundan geçen Ecemiş fayına enerji yüklemesi yapmış olma ihtimalinin olduğunu ifade etti.Sönmez, "Merkezi Niğde veya ilçeler olan bir depremin her zaman olması mümkün. Ecemiş fayı bölgeye yakın. Böyle bir ihtimal var diye düşünüyorum. Ecemiş Fayı'na bir enerji yükleme yapmış olma ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum" dedi.Yaşanan depremler sonrasında özellikle sosyal medyada halk arasında paniğe yol açan iddialar hakkında da konuşan Sönmez, bu tür paylaşımların hırsızlık gibi olaylara hizmet ettiğini ve inanılmaması gerektiğini söyledi.Sönmez son olarak, "Depremin ne zaman olabileceğine ilişkin kestirim yapan bir bilim adamı ya da bir cihaz yok. Deprem olduğu zaman ve özellikle sosyal medyada, şu saatte, şurada, şu şiddette deprem olacak şeklinde dezenformasyon yapanlar var. Bunların bazıları hırsızlık gibi özel amaçlara hizmet ediyor. Bu tür uyarılara yani depremin nerede, ne zaman, kaç şiddetli olacağına ilişkin uyarıları kesinlikle kulaklarını tıkasınlar. Ciddiye almasınlar" şeklinde konuştu.